ЕС требует ясности от США после решения Верховного суда "убить" тарифы Трампа

Европейская комиссия выступила с официальным заявлением, требуя полной ясности от администрации США относительно дальнейших шагов в торговой политике после решения Верховного суда о незаконности тарифов Трампа.

Об этом говорится в заявлении комиссии, обнародованном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия заявила, что требует полной ясности в отношении шагов, которые Соединенные Штаты намерены предпринять после недавнего решения Верховного суда по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Текущая ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и инвестиций, как было согласовано обеими сторонами и изложено в Совместном заявлении ЕС и США от августа 2025 года, добавили в комиссии.

"Соглашение есть соглашение. Как крупнейший торговый партнер США, ЕС ожидает, что США будут соблюдать свои обязательства, изложенные в Совместном заявлении, так же как ЕС соблюдает свои обязательства. В частности, продукция ЕС должна и в дальнейшем пользоваться наиболее конкурентным режимом, без повышения тарифов сверх четко определенного и всеобъемлющего верхнего предела, о котором было предварительно договорено", – заявили в ЕК.

Там также подчеркнули: когда тарифы применяются непредсказуемо, они по своей сути являются деструктивными, подрывают доверие и стабильность на мировых рынках и создают дополнительную неопределенность в международных цепочках поставок.

Ранее стало известно, что Европейский парламент движется к приостановке ратификации торгового соглашения с США в связи с "тарифным хаосом" со стороны администрации Дональда Трампа.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов Трамп подписал указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на основании другой правовой основы, сохранив при этом существующие секторальные пошлины.

А в субботу Трамп заявил, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран.