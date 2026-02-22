ЄС може заморозити затвердження торговельної угоди з США через "хаос" з митами Трампа

Європейський парламент рухається до призупинення ратифікації торговельної угоди зі США у зв’язку з "тарифним хаосом" з боку адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомив голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту та постійний доповідач по США Бернд Ланге, пише "Європейська правда".

Ланге написав у своєму Х, що ніхто вже не може розібратись у "тарифному хаосі", залишилися лише відкриті питання та все більша невизначеність для ЄС та інших торговельних партнерів США

"Умови угоди, укладеної в Тернберрі, та правова основа, на якій вона була побудована, змінилися. Чи не є нові тарифи, встановлені на підставі статті 122, порушенням угоди Незалежно від цього, ніхто не знає, чи дотримаються її США", – написав Ланге.

Він наголосив, що перед тим, як вживати подальших заходів, необхідні ясність і правова визначеність.

"Тому на нашому додатковому засіданні завтра я запропоную команді переговірників ЄП призупинити законодавчу роботу доти, доки ми не отримаємо належну правову оцінку та чіткі зобов’язання з боку США", – зауважив законодавець.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

За кілька годин Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового глобального мита на підставі іншої правової основи, зберігши при цьому існуючі секторальні мита.

А в суботу Трамп заявив, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн.