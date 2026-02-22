Президент Чехії зустрівся з українським ветераном, якому чехи збирають кошти на протези

Президент Чехії Петр Павел зустрівся з українським ветераном Артемом, на протезування рук якому чехи збирають кошти.

Про це повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Павел зустрівся з українським ветераном, який втратив обидві руки, а також взяв участь у "марафоні", організованому організацією "Dárek pro Putina", яка разом з колегами з Team4Ukraine збирає кошти.

Президент Павел побажав Артему якнайскоріше обійняти дружину Вероніку та повернутися до повноцінного життя.

Артем, морський піхотинець, сержант Збройних сил України, потрапив під мінометний обстріл при виконанні бойового завдання під Покровськом. Через турнікетний синдром лікарі були змушені ампутувати обидві руки.

Турнікети, які підрозділ отримував від чеських волонтерів, врятували хлопцю життя, але 12 годин без медичної допомоги не залишали шансів врятувати руки.

Після операції Артем проходив реабілітацію у Львові. У цей час командир контактував з хлопцями з Team4Ukraine, які і до цього дуже підтримувати підрозділ – надавали медичне спорядження, безпілотники, зарядні станції та інші речі, необхідні екіпажу БПЛА.

"І коли Team4Ukraine дізналися про складну ситуацію, вони одразу почали шукати варіанти лікування та протезування в Чехії. Консультувалися з лікарями-протезистами. Згодом прийшли до рішення, що Team4Ukraine та "Dárek pro Putina" допоможуть зробити збір на біонічні протези, які будуть робити у Львові наші фахівці, які наразі насправді найкращі, бо мають, на жаль, дуже багато практики. Дуже складний випадок, протези дорогі та складні", – сказав 31-річний Артем.

Нагадаємо, в середині лютого Павел заявив, що ініціатива його країни із закупівлі артилерійських снарядів для України забезпечила постачання майже 4,4 мільйона великокаліберних боєприпасів для ЗСУ.

Павел також підкреслив, що Президент Чехії: негативне ставлення до українців є несправедливим.