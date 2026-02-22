Президент Чехии встретился с украинским ветераном, которому чехи собирают средства на протезы

Президент Чехии Петр Павел встретился с украинским ветераном Артемом, на протезирование рук которому чехи собирают средства.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Павел встретился с украинским ветераном, который потерял обе руки, а также принял участие в "марафоне", организованном организацией "Dárek pro Putina", которая вместе с коллегами из Team4Ukraine собирает средства.

Президент Павел пожелал Артему как можно скорее обнять жену Веронику и вернуться к полноценной жизни.

Артем, морской пехотинец, сержант Вооруженных сил Украины, попал под минометный обстрел при выполнении боевого задания под Покровском. Из-за турникетного синдрома врачи были вынуждены ампутировать обе руки.

Турникеты, которые подразделение получало от чешских волонтеров, спасли парню жизнь, но 12 часов без медицинской помощи не оставляли шансов спасти руки.

После операции Артем проходил реабилитацию во Львове. В это время командир контактировал с ребятами из Team4Ukraine, которые и до этого очень поддерживали подразделение – предоставляли медицинское снаряжение, беспилотники, зарядные станции и другие вещи, необходимые экипажу БПЛА.

"И когда Team4Ukraine узнали о сложной ситуации, они сразу начали искать варианты лечения и протезирования в Чехии. Консультировались с врачами-протезистами. В итоге пришли к решению, что Team4Ukraine и "Dárek pro Putina" помогут собрать средства на бионические протезы, которые будут изготавливать во Львове наши специалисты, которые на данный момент являются лучшими, потому что, к сожалению, имеют очень много практики. Очень сложный случай, протезы дорогие и сложные", – сказал 31-летний Артем.

Напомним, в середине февраля Павел заявил, что инициатива его страны по закупке артиллерийских снарядов для Украины обеспечила поставку почти 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.

Павел также подчеркнул, что Президент Чехии: негативное отношение к украинцам является несправедливым.