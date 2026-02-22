У Британії прибрали згадку про російський фестиваль після звернення України

Посольство України у Британії у взаємодії з українською громадою в Лондоні домоглося видалення згадки про російський фестиваль "Калинка" у матеріалах музичного заходу Королівського музичного коледжу.

Про це повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Команда посольства звернула увагу організаторів на неприйнятність популяризації російського фестивалю в умовах триваючої повномасштабної агресії Росії проти України.

У відповіді Королівський музичний коледж пояснив, що згадка про фестиваль "Калинка" стосується ретроспективної частини ювілейної програми та пов’язана з подією 2014 року, присвяченою російській музиці.

Водночас представник Коледжу перепросив за непорозуміння та запевнив, що всі цифрові матеріали буде оновлено для вилучення відповідної згадки.

Російській культурі, яка використовується як інструмент держави-агресора, не має бути жодного місця на міжнародній сцені та в глобальному культурному просторі, наголосили в МЗС.

Нагадаємо, в січні театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.