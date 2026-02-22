В Британии удалили упоминание о российском фестивале после обращения Украины

Посольство Украины в Великобритании во взаимодействии с украинской общиной в Лондоне добилось удаления упоминания о российском фестивале "Калинка" в материалах музыкального мероприятия Королевского музыкального колледжа.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Команда посольства обратила внимание организаторов на неприемлемость популяризации российского фестиваля в условиях продолжающейся полномасштабной агрессии России против Украины.

В ответе Королевский музыкальный колледж пояснил, что упоминание о фестивале "Калинка" касается ретроспективной части юбилейной программы и связано с событием 2014 года, посвященным российской музыке.

В то же время представитель Колледжа извинился за недоразумение и заверил, что все цифровые материалы будут обновлены для удаления соответствующего упоминания.

Российской культуре, которая используется как инструмент государства-агрессора, не должно быть места на международной сцене и в глобальном культурном пространстве, подчеркнули в МИД.

Напомним, в январе театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, которые открыто поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, которая выступала с пропутинскими музыкантами.