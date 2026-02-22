У Чехії відреагували на блокаду Угорщиною 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії

У Чехії заявили, що не приєднаються до Угорщини в погрозах заблокувати запланований ЄС 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Карел Гавлічек у неділю в ефірі чеського телебачення, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Чехія зараз не приєднається до жодної зі сторін у цьому спорі.

"Необхідно сісти за стіл переговорів і домовитися. Потрібно з'ясувати, чи може нафта протікати через "Дружбу", чи ні. У цьому міг би допомогти якийсь незалежний арбітр", – вважає Гавлічек.

Гавлічек також нагадав, що у вівторок під час переговорів з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо чеський уряд запропонував постачати нафту до Словаччини через чеську частину "Дружби". У такому разі нафта надходитиме з нафтопроводу TAL, яким Чехія зараз забирає неросійську нафту, що доставляється танкерами до Італії.

За словами Гавлічека, нинішній обсяг дозволить постачати до Словаччини лише невелику кількість сировини, а для його збільшення необхідні технічні модифікації, які триватимуть від кількох місяців до року.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію. нафтогін "Дружба" через українську територію.

Будапешт також офіційно відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.

І також Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

У МЗС заявили, що Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба".