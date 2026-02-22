В Чехии отреагировали на блокировку Венгрией 20-го пакета санкций ЕС против России

В Чехии заявили, что не присоединятся к Венгрии в угрозах заблокировать запланированный ЕС 20-й пакет санкций против России.

Об этом заявил вице-премьер-министр Карел Гавличек в воскресенье в эфире чешского телевидения, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Чехия сейчас не присоединится ни к одной из сторон в этом споре.

"Необходимо сесть за стол переговоров и договориться. Нужно выяснить, может ли нефть протекать через „Дружбу" или нет. В этом мог бы помочь какой-то независимый арбитр", – считает Гавличек.

Гавличек также напомнил, что во вторник во время переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо чешское правительство предложило поставлять нефть в Словакию через чешскую часть "Дружбы". В таком случае нефть будет поступать из нефтепровода TAL, по которому Чехия сейчас забирает нероссийскую нефть, доставляемую танкерами в Италию.

По словам Гавличека, нынешний объем позволит поставлять в Словакию лишь небольшое количество сырья, а для его увеличения необходимы технические модификации, которые продлятся от нескольких месяцев до года.

Напомним, Венгрия заявила, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию. нефтепровод "Дружба" через украинскую территорию.

Будапешт также официально отказывается одобрить выделение займа Украине в объеме 90 млрд евро, который был ранее согласован в Брюсселе.

И также Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ.

В МИД заявили, что Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".