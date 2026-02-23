Відлига завдала значної шкоди західним регіонам Польщі

У західних регіонах Польщі протягом останніх 24 годин зафіксували понад 500 викликів пожежної служби, пов’язаних із наслідками відлиги: найбільше звернень надійшло із Західнопоморського та Великопольського воєводств.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

В околицях Валчі, Бялогорда та Дравська в Західнопоморському воєводстві пожежники за останні 24 години виїжджали на виклики понад 380 разів.

Фото: Facebook

Звіти стосуються переважно затоплених підвалів і будівель, а також непрохідних доріг.

Операції тривають вже кілька годин на обласній дорозі 147 поблизу Радово-Мале.

Фото: Facebook

У Злотовському повіті вода перелилася через раніше побудовану дамбу, і з учорашнього дня пожежники безперервно працюють над захистом будівель та ліквідацією наслідків відлиги.

Фото: Facebook

Зазначимо, від зимових штормів сильно постраждали також Іспанія та Португалія, там виділяють мільярди євро допомоги для постраждалих регіонів.

Нещодавно писали, що низка районів на південному заході Франції потерпають від підтоплень після сильних злив, принесених штормом "Нільс".

Спершу підтопило близько 1000 квадратних кілометрів територій на південному заході Франції, згодом проблеми почалися у низці районів над Луарою, на заході країни. Окремі муніципалітети заявляють про "історичну повінь".