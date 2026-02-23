Оттепель нанесла значительный ущерб западным регионам Польши
Новости — Понедельник, 23 февраля 2026, 08:40 —
В западных регионах Польши за последние 24 часа зафиксировали более 500 вызовов пожарной службы, связанных с последствиями оттепели: больше всего обращений поступило из Западнопоморского и Великопольского воеводств.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
В окрестностях Валчи, Бялогорда и Дравска в Западнопоморском воеводстве пожарные за последние 24 часа выезжали на вызовы более 380 раз.
Сообщения касаются преимущественно затопленных подвалов и зданий, а также непроходимых дорог.
Операции продолжаются уже несколько часов на областной дороге 147 вблизи Радово-Мале.
В Злотовском повете вода перелилась через ранее построенную дамбу, и со вчерашнего дня пожарные непрерывно работают над защитой зданий и ликвидацией последствий оттепели.
Отметим, от зимних штормов сильно пострадали также Испания и Португалия, там выделяют миллиарды евро помощи для пострадавших регионов.
Недавно писали, что ряд районов на юго-западе Франции страдают от подтоплений после сильных ливней, принесенных штормом "Нильс".
Сначала подтопило около 1000 квадратных километров территорий на юго-западе Франции, впоследствии проблемы начались в ряде районов над Луарой, на западе страны. Отдельные муниципалитеты заявляют об "историческом наводнении".