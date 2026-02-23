Оттепель нанесла значительный ущерб западным регионам Польши

В западных регионах Польши за последние 24 часа зафиксировали более 500 вызовов пожарной службы, связанных с последствиями оттепели: больше всего обращений поступило из Западнопоморского и Великопольского воеводств.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В окрестностях Валчи, Бялогорда и Дравска в Западнопоморском воеводстве пожарные за последние 24 часа выезжали на вызовы более 380 раз.

Фото: Facebook

Сообщения касаются преимущественно затопленных подвалов и зданий, а также непроходимых дорог.

Операции продолжаются уже несколько часов на областной дороге 147 вблизи Радово-Мале.

Фото: Facebook

В Злотовском повете вода перелилась через ранее построенную дамбу, и со вчерашнего дня пожарные непрерывно работают над защитой зданий и ликвидацией последствий оттепели.

Фото: Facebook

Отметим, от зимних штормов сильно пострадали также Испания и Португалия, там выделяют миллиарды евро помощи для пострадавших регионов.

Недавно писали, что ряд районов на юго-западе Франции страдают от подтоплений после сильных ливней, принесенных штормом "Нильс".

Сначала подтопило около 1000 квадратных километров территорий на юго-западе Франции, впоследствии проблемы начались в ряде районов над Луарой, на западе страны. Отдельные муниципалитеты заявляют об "историческом наводнении".