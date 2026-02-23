СМИ: Иран готов пойти на уступки, чтобы избежать атаки США

Иран заявил о готовности пойти на уступки в отношении своей ядерной программы на переговорах с США в обмен на отмену санкций и сохранение возможности обогащения урана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Reuters со ссылкой на иранских дипломатов.

Один иранский чиновник заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность отправки половины своих запасов обогащенного урана за границу и участия в создании регионального консорциума по обогащению.

Кроме того, страна предлагает американским компаниям возможность участия в нефтегазовой промышленности Ирана в качестве подрядчиков.

В обмен США должны признать его право на мирное обогащение урана, а также отменить экономические санкции.

Среди требований Вашингтона – ограничение количества баллистических ракет дальнего радиуса действия и прекращение поддержки региональных прокси-групп. Иран категорически отказался обсуждать свою ракетную программу на переговорах.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ожидает встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Женеве в четверг для достижения дипломатического урегулирования.

В воскресенье, 22 февраля, сообщалось, что США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат подробное предложение от Тегерана по ядерной сделке.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

20 февраля Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.