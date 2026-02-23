Президент Чехии назначил министра окружающей среды после двух месяцев споров

Президент Чехии Петр Павел назначил политика от партии "Автомобилисты" Игоря Червены министром охраны окружающей среды после двух месяцев дебатов по поводу кандидата на эту должность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили České Noviny.

Таким образом, правительство Андрея Бабиша окончательно сформировано после четырех месяцев с начала коалиционных переговоров.

До этого времени Министерство охраны окружающей среды Чехии возглавлял министр иностранных дел Петр Мацинка.

Президент Чехии Петр Павел отказался назначить предыдущего кандидата в министры от "Автомобилистов", скандального политика Филипа Турека. Глава государства занял такую позицию из-за того, что Турек ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Напомним, в Чехии разгорелся скандал из-за конфликта между президентом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя", которая настойчиво добивалась назначения в правительство скандального Филипа Турека.

Одним из последних поворотов событий стало обнародование Павелом сообщений лидера "Автомобилистов", главы МИД Петра Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павела и угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

15 февраля во многих городах Чехии прошли акции в поддержку президента Петра Павела после его конфликта с правительством.