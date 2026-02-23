Німеччина закликає Угорщину переглянути позицію щодо санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль каже, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу закликатимуть Угорщину переглянути своє рішення про блокування наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це він заявив у понеділок, 23 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль розкритикував Угорщину за рішення блокувати санкційний пакет проти РФ.

"Я не вважаю правильним, що Угорщина зраджує свою власну боротьбу за свободу та європейський суверенітет", – сказав він.

Відтак він наголосив, що глави МЗС країн ЄС будуть закликати Угорщину переглянути таке рішення.

"Ми ще раз викладемо наші аргументи угорцям у Будапешті, а також, звичайно, тут, у Брюсселі, і попросимо їх переглянути свою позицію", – додав Вадефуль.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.

А висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах заявила, що новий, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.