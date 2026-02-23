Германия призывает Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорит, что министры иностранных дел стран Европейского Союза будут призывать Венгрию пересмотреть свое решение о блокировании следующего пакета санкций ЕС против России.

Об этом он заявил в понедельник, 23 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль раскритиковал Венгрию за решение заблокировать санкционный пакет против РФ.

"Я не считаю правильным, что Венгрия предаёт свою собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет", – сказал он.

В связи с этим он подчеркнул, что главы МИД стран ЕС будут призывать Венгрию пересмотреть такое решение.

"Мы еще раз изложим наши аргументы венграм в Будапеште, а также, конечно, здесь, в Брюсселе, и попросим их пересмотреть свою позицию", – добавил Вадефуль.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Также Венгрия объявила о приостановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

А высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что новый, 20-й пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.