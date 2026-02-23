Польша задержала белоруса, подозреваемого в шпионаже

Польское Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.

Об этом заявил в понедельник, 23 февраля, представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Павлов Т. был задержан сотрудниками ABW по подозрению в шпионаже в пользу белорусской военной разведки. Его доставили в Мазовецкое отделение Департамента организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Варшаве.

По словам представителя, прокурор предъявил мужчине обвинение в шпионаже.

Мужчину обвиняют в участии в деятельности белорусской разведки в период с июня 2024 года по февраль 2026 года. Как утверждают в Польше, в его задачи входило проведение разведки объектов критической инфраструктуры, а также объектов, важных для обороны Польши и НАТО.

Спикер заявил, что белорус действовал на территории Польши, Германии и Литвы.

На данный момент известно, что белорус был арестован на три месяца. Ему грозит как минимум пять лет тюремного заключения.

Службы отмечают, что арест и предъявление обвинений мужчине стали результатом сотрудничества Агентства внутренней безопасности и немецкой (BfV) и литовской (VSD) служб.

Напомним, 16 февраля возле станции Пулавы в Люблинском воеводстве гражданин Молдовы активировал стоп-кран на поезде, следовавшем в Украину с 37 цистернами нефти, его задержали на месте. Сообщалось, что он въехал в Польшу через КПП "Тересполь" – то есть с территории Беларуси.

Расследование начали не по факту попытки диверсии, а как действий, которые могли привести к аварии поезда с опасным грузом.

Полицейские, которые вмешались, выполняли службу в рамках операции, начатой в середине ноября после выявления акта диверсии на этой железнодорожной линии.