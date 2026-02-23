ЄС продовжив військову місію проти хуситів у Червоному морі

Рада ЄС у понеділок вирішила продовжити до 28 лютого 2027 року місію Aspides із забезпечення безпеки судноплавства в Червоному морі через небезпеку з боку єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ради ЄС.

В рамках продовження Рада погодила фінансову базову суму в розмірі майже 15 млн євро для покриття спільних витрат на операцію за період з 1 березня 2026 року по 28 лютого 2027 року.

Подальший стратегічний перегляд операції буде проведено в 2026/27 році.

Операція сприяє забезпеченню свободи судноплавства в Червоному морі та прилеглих водах у відповідь на постійні загрози для торгових і комерційних суден.

Операція Aspides забезпечує оборонну морську безпеку, захищає судна та підтримує стабільність на ключових морських шляхах відповідно до міжнародного права.

"Це рішення відображає незмінну прихильність ЄС до морської безпеки, регіональної стабільності та захисту глобальних торговельних потоків", – йдеться у повідомленні.

Місія Aspides розпочалась у лютому 2024 року у відповідь на кризу в Червоному морі після неодноразових атак хуситів на міжнародне судноплавство з жовтня 2023 року.

Операція діє вздовж основних морських комунікаційних ліній навколо протоки Баб-ель-Мандеб, а також здійснює моніторинг морської ситуації в Ормузькій протоці, а також міжнародних вод Червоного моря, Аденської затоки, Аравійського моря, Оманської затоки та Перської затоки.

У липні минулого року Німеччина повідомила про лазерну атаку китайських військових проти німецького літака, що брав участь у морській операції Aspides.

Китай заперечив звинувачення Німеччини щодо застосування лазера проти німецького літака.