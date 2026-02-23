ЕС продлил военную миссию против хуситов в Красном море

Совет ЕС в понедельник решил продлить до 28 февраля 2027 года миссию Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море из-за опасности со стороны йеменских боевиков-хуситов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В рамках продления Совет согласовал финансовую базовую сумму в размере почти 15 млн евро для покрытия совместных расходов на операцию за период с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года.

Дальнейший стратегический пересмотр операции будет проведен в 2026/27 году.

Операция способствует обеспечению свободы судоходства в Красном море и прилегающих водах в ответ на постоянные угрозы для торговых и коммерческих судов.

Операция Aspides обеспечивает оборонную морскую безопасность, защищает суда и поддерживает стабильность на ключевых морских путях в соответствии с международным правом.

"Это решение отражает неизменную приверженность ЕС морской безопасности, региональной стабильности и защите глобальных торговых потоков", – говорится в сообщении.

Миссия Aspides началась в феврале 2024 года в ответ на кризис в Красном море после неоднократных атак хуситов на международное судоходство с октября 2023 года.

Операция действует вдоль основных морских коммуникационных линий вокруг пролива Баб-эль-Мандеб, а также осуществляет мониторинг морской ситуации в Ормузском проливе, а также международных водах Красного моря, Аденского залива, Аравийского моря, Оманского залива и Персидского залива.

В июле прошлого года Германия сообщила о лазерной атаке китайских военных против немецкого самолета, участвовавшего в морской операции Aspides.

Китай опроверг обвинения Германии в применении лазера против немецкого самолета.