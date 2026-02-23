В Чехии планируют уничтожить более 200 тысяч кур из-за болезни

В Краловецком крае Чехии пожарные начали ликвидацию крупного птицеводческого хозяйства, пострадавшего от птичьего гриппа.

Об этом сообщила пресс-секретарь пожарной службы Мартина Гетцова, пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По словам Гетцовой, почти 236 тысяч кур-несушек попадут на перерабатывающие заводы. Уничтожение продлится от пяти до семи дней, ежедневно в нем будут участвовать около 100 профессиональных пожарных.

Это вторая по величине ликвидация птиц на птицеферме в Чехии из-за птичьего гриппа.

Компания, которая является одной из крупнейших птицеферм в регионе Градец-Кралове, уже заявила, что намерена как можно скорее возобновить разведение.

В конце декабря птичий грипп в третий раз поразил нидерландский город Эйсселстейн: пораженные фермы расположены близко друг к другу.

От эпидемии пострадали птицеводы по всей Европе – случаи фиксировали также в Германии, Чехии и других странах. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.

Во Франции недавно обнаружили редкую вспышку болезни коров, решение санслужбы об уничтожении всего стада вызвало противостояние с фермерами.