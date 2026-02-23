У Санду пояснили, чому вона помилувала одного зі співорганізаторів замахів в Україні

В адміністрації президентки Молдови Маї Санду пояснили, що вона у 2022 році ухвалила рішення про помилування Ніколає Шепеля, який зараз є одним з фігурантів справи про підготовку замовних вбивств українських політиків, через зразкову поведінку ув’язненого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Як стало відомо раніше, Ніколає Шепель, який зараз є фігурантом справи щодо підготовки фізичної ліквідації низки відомих публічних осіб в Україні, у 2017 році отримав вирок у Росії за наркоторгівлю. У 2019 році його перевели відбувати покарання у Молдову, а в 2022 році він вийшов на волю за помилуванням президентки Маї Санду після відповідного клопотання засудженого та прокуратури.

"У запиті про помилування прокурори вказали, що Шепель став жертвою торгівлі людьми в Росії – нібито йому обіцяли роботу кур'єра, але обдурили, змусивши брати участь у поширенні наркотичних речовин", – повідомили в адміністрації Санду.

Там додали, що президентка не мала причин відмовити клопотанню прокуратури, оскільки Шепель був зразковим ув'язненим і до цього у нього не було судимостей.

"Помилування з випробувальним терміном означало, що помилуваний залишиться під наглядом служби пробації на решту терміну, і буде зобов'язаний дотримуватися всіх умов звільнення", – додали в адміністрації.

19 лютого президентка Молдови Мая Санду відкликала рішення про помилування Шепеля "у зв’язку з новими обставинами, наданими компетентними органами".

В рамках справи про замовні вбивства відомих громадян України та іноземців затримали 10 осіб: в Україні – семеро і троє, в тому числі організатор, у Молдові.

За даними слідства, учасники мережі діяли під кураторством спецслужб Російської Федерації. Вони збирали інформацію про пересування, місця проживання та спосіб життя потенційних жертв, щоб організувати вбивства за грошову винагороду.

Трьох затриманих у Молдові помістили під арешт на 30 діб.