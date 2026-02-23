У Санду объяснили, почему она помиловала одного из соорганизаторов покушений в Украине

В администрации президента Молдовы Майи Санду объяснили, что она в 2022 году приняла решение о помиловании Николае Шепеля, который сейчас является одним из фигурантов дела о подготовке заказных убийств украинских политиков, из-за образцового поведения заключенного.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Как стало известно ранее, Николае Шепель, который сейчас является фигурантом дела о подготовке физической ликвидации ряда известных публичных лиц в Украине, в 2017 году получил приговор в России за наркоторговлю. В 2019 году его перевели отбывать наказание в Молдову, а в 2022 году он вышел на свободу по помилованию президента Майи Санду после соответствующего ходатайства осужденного и прокуратуры.

"В запросе о помиловании прокуроры указали, что Шепель стал жертвой торговли людьми в России – якобы ему обещали работу курьера, но обманули, заставив участвовать в распространении наркотических веществ", – сообщили в администрации Санду.

Там добавили, что президент не имела причин отклонить ходатайство прокуратуры, поскольку Шепель был примерным заключенным и до этого у него не было судимостей.

"Помилование с испытательным сроком означало, что помилованный останется под надзором службы пробации на остаток срока и будет обязан соблюдать все условия освобождения", – добавили в администрации.

19 февраля президент Молдовы Мая Санду отозвала решение о помиловании Шепеля "в связи с новыми обстоятельствами, предоставленными компетентными органами".

В рамках дела о заказных убийствах известных граждан Украины и иностранцев задержали 10 человек: в Украине – семерых и троих, в том числе организатора, в Молдове.

По данным следствия, участники сети действовали под кураторством спецслужб Российской Федерации. Они собирали информацию о передвижениях, местах проживания и образе жизни потенциальных жертв, чтобы организовать убийства за денежное вознаграждение.

Троих задержанных в Молдове поместили под арест на 30 суток.