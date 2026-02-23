Шведська міністерка про позицію Угорщини: ганьба для Європи

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард різко розкритикувала позицію Угорщини, яка заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ глава МЗС Швеції назвала "ганьбою" дії Будапешта.

"Це ганьба для Європи, і я очікую, що всі країни ЄС зроблять те, що зараз необхідно, тобто збільшать підтримку України та посилять тиск на Росію", – сказала міністерка.

За словами Мальмер Стенергард, ЄС повинен використати всі інструменти, щоб чинити тиск на Угорщину та Словаччину для розблокування пакета санкцій.

"Ми повинні використати всі наші політичні важелі, щоб посилити тиск на Угорщину та Словаччину, щоб вони відмовилися від блокування і чітко зрозуміли наші очікування", – додала міністерка.

Як відомо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

А висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах заявила, що 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Будапешт переглянути своє рішення та проявити солідарність з Україною, враховуючи, що Угорщина також зазнавала вторгнення.