Шведский министр о позиции Венгрии: позор для Европы

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард резко раскритиковала позицию Венгрии, которая заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам глава МИД Швеции назвала "позором" действия Будапешта.

"Это позор для Европы, и я ожидаю, что все страны ЕС сделают то, что сейчас необходимо, то есть увеличат поддержку Украины и усилят давление на Россию", – сказала министр.

По словам Мальмер Стенергард, ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.

"Мы должны использовать все наши политические рычаги, чтобы усилить давление на Венгрию и Словакию, чтобы они отказались от блокирования и четко поняли наши ожидания", – добавила министр.

Как известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

А высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что 20-й пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Будапешт пересмотреть свое решение и проявить солидарность с Украиной, учитывая, что Венгрия также подвергалась вторжению.