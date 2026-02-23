Сікорський: Угорщина, яка сама пережила вторгнення, мала б проявити солідарність з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував ультиматум Угорщини, яка заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Глава польської дипломатії наголосив, що така позиція Угорщини є не тільки проявом відсутності солідарності, а й використанням порядку денного ЄС для внутрішньополітичної боротьби.

Сікорський оцінив, що використання Угорщиною європейського порядку денного для ведення політичних баталій всередині країни та налаштування власного суспільства проти України, яка веде війну, є порушенням європейської солідарності.

"Мене глибоко шокує той факт, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у XX столітті, але один раз це була Червона армія", – сказав він.

Відтак Сікорський наголосив, що він очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.

"Натомість за допомогою державної пропаганди та приватних ЗМІ, контрольованих урядом, партія влади зуміла створити атмосферу ворожості до жертви агресії. Зараз вона намагається використати це на парламентських виборах. Це досить шокуюче", – додав він.

Як відомо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.

А висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах заявила, що новий, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.