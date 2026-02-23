NYT дізналося, якої відповіді Ірану на потенційні удари побоюються США

США і західні союзники побоюються, що у відповідь на потенційні американські удари Іран може підготувати терористичні атаки проти американських цілей в Європі та на Близькому Сході.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники видання зазначили, що поки не бачать підтвердження подібних планів. Однак розвідка почала перехоплювати більше повідомлень від проіранських груп і рухів, пояснюють джерела.

За їхніми словами, це може бути ознакою того, що ті активно ведуть планування і координують можливі атаки. Люди, які аналізують перехоплені переговори, відстежують багато такої активності, зазначив високопосадовець зі США.

Серед співробітників розвідки та антитерористичних служб існує занепокоєння, що Тегеран може залучити єменських хуситів до відновлення атак на західні судна в Червоному морі.

В Європі також існує занепокоєння, що сплячі осередки Хезболли або навіть Аль-Каїда чи її філії можуть отримати наказ атакувати американські бази або посольства.

Один американський високопосадовець заявив, що аналітики уряду відстежують "багато" активності та планування, але не зрозуміло, що може спровокувати атаку.

Інший західний високопосадовець сказав, що США та їхні союзники в Європі та на Близькому Сході добре усвідомлюють загрозу потенційних "гібридних відповідей", включаючи терористичні атаки, і що західні уряди "постійно переглядають" розвідувальні звіти про ці загрози.

Хоча іранські союзники в регіоні – ХАМАС, Хезболла, хусити та уряд президента Башара Асада в Сирії – були розгромлені або повалені протягом останнього року, те, що залишилося, все ще становить значну потенційну загрозу для американців та американських інтересів, особливо на Близькому Сході, заявляють американські та західні посадовці.

Підвищений ризик з боку Ірану та його союзників з'являється в той час, коли військові та антитерористичні посадовці США та Заходу вже перебувають у напруженому стані через чутки, що ходять протягом останніх кількох місяців, про можливість теракту з великою кількістю жертв, здійсненого Аль-Каїдою в Європі.

За даними західних аналітиків розвідки, Аль-Каїда планує здійснити теракт, щоб залишитися актуальною та залучити прихильників.

У неділю, 22 лютого, повідомляли, що США готові провести черговий раунд переговорів з Іраном у п'ятницю в Женеві, якщо протягом найближчих 48 годин отримають детальну пропозицію від Тегерана щодо ядерної угоди.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку президент Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.