NYT узнало, какого ответа Ирана на потенциальные удары опасаются США

США и западные союзники опасаются, что в ответ на потенциальные американские удары Иран может подготовить террористические атаки против американских целей в Европе и на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Собеседники издания отметили, что пока не видят подтверждения подобных планов. Однако разведка начала перехватывать больше сообщений от проиранских групп и движений, объясняют источники.

По их словам, это может быть признаком того, что те активно ведут планирование и координируют возможные атаки. Люди, которые анализируют перехваченные переговоры, отслеживают много такой активности, отметил высокопоставленный чиновник из США.

Среди сотрудников разведки и антитеррористических служб существует обеспокоенность, что Тегеран может привлечь йеменских хуситов к возобновлению атак на западные суда в Красном море.

В Европе также существует обеспокоенность, что спящие ячейки Хезболлы или даже Аль-Каиды или ее филиалы могут получить приказ атаковать американские базы или посольства.

Один американский высокопоставленный чиновник заявил, что аналитики правительства отслеживают "много" активности и планирования, но не ясно, что может спровоцировать атаку.

Другой западный высокопоставленный чиновник сказал, что США и их союзники в Европе и на Ближнем Востоке хорошо осознают угрозу потенциальных "гибридных ответов", включая террористические атаки, и что западные правительства "постоянно пересматривают" разведывательные отчеты об этих угрозах.

Хотя иранские союзники в регионе – ХАМАС, Хезболла, хуситы и правительство президента Башара Асада в Сирии – были разгромлены или свергнуты в течение последнего года, то, что осталось, все еще представляет значительную потенциальную угрозу для американцев и американских интересов, особенно на Ближнем Востоке, заявляют американские и западные чиновники.

Повышенный риск со стороны Ирана и его союзников появляется в то время, когда военные и антитеррористические чиновники США и Запада уже находятся в напряженном состоянии из-за слухов, ходящих в течение последних нескольких месяцев, о возможности теракта с большим количеством жертв, совершенного Аль-Каидой в Европе.

По данным западных аналитиков разведки, Аль-Каида планирует осуществить теракт, чтобы остаться актуальной и привлечь сторонников.

В воскресенье, 22 февраля, сообщалось, что США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат подробное предложение от Тегерана по ядерной сделке.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

20 февраля Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.