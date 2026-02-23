Ратушу у Копенгагені підсвітять кольорами українського прапора 24 лютого

Будівлю мерії у Копенгагені підсвітять кольорами українського прапора до річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінансове управління муніципалітету Копенгагена.

Ілюмінацію на будівлі мерії організують на знак солідарності з Україною.

"Коли ми запалюємо синій та жовтий кольори для України в річницю, це означає показати українському народу, що ми не забули про них і що наша підтримка залишається непохитною", – заявила міська голова Копенгагена Сіссе Марі Веллінг.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Копенгагенська ратуша щороку підсвічується синім та жовтим кольорами 24 лютого.

Як писали раніше, Фінляндія підніме прапор України на будівлі уряду поруч з національним, а також в інших відомих місцях столиці до четвертої річниці повномасштабної війни.

Нагадаємо, у ЄС розраховують символічно ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії на 4-ту річницю повномасштабної війни. Однак на заваді цим планам стала Угорщина, яка пообіцяла блокувати ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".