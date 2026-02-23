Ратушу в Копенгагене подсветят цветами украинского флага 24 февраля

Здание мэрии в Копенгагене подсветят цветами украинского флага к годовщине полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финансовое управление муниципалитета Копенгагена.

Иллюминацию на здании мэрии организуют в знак солидарности с Украиной.

"Когда мы зажигаем синий и желтый цвета для Украины в годовщину, это означает показать украинскому народу, что мы не забыли о них и что наша поддержка остается непоколебимой", – заявила городской голова Копенгагена Сиссе Мари Веллинг.

С начала полномасштабной войны России против Украины Копенгагенская ратуша ежегодно подсвечивается синим и желтым цветами 24 февраля.

Как писали ранее, Финляндия поднимет флаг Украины на здании правительства рядом с национальным, а также в других известных местах столицы к четвертой годовщине полномасштабной войны.

Напомним, в ЕС рассчитывают символически принять 20-й пакет санкций против России на 4-ю годовщину полномасштабной войны. Однако помехой этим планам стала Венгрия, которая пообещала блокировать принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".