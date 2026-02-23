В Литве призвали законодательно запретить концерты исполнителей, выступающих в РФ и Беларуси

В Литве мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) с предложением предусмотреть в законе, чтобы исполнители, выступающие в России и Беларуси, не могли давать концерты в Литве.

Заявление главы литовской столицы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Бенкунскас предлагает внести изменения в закон о правовом положении иностранцев, предусмотрев в нем, что правовое основание для недопуска в страну включало бы осуществление публичной культурной, развлекательной, коммерческой и другой деятельности в России и Беларуси после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году.

"Только последние случаи в Вильнюсе – рэперов Моргенштерна и Гио Пика – показывают, что у нас нет реально действенного механизма защиты информационного и культурного пространства Литвы от лиц, благосклонно настроенных к кремлевскому режиму", – пишет в письме Бенкунскас.

По словам мэра, организаторы мероприятий заинтересованы в заработке, поэтому необходимы правовые меры национального уровня, которые прекратили бы распространение мягкой силы враждебных государств в Литве.

Напомним, на прошлой неделе министр внутренних дел Владислав Кондратович запретил рэперу Гио Пика (настоящее имя – Георгий Джиоев) въезд в Литву.

В ноябре прошлого года Литва также добавила в черный список российского рэпера Алишера Моргенштерна. Он обжаловал запрет в суде, но его жалоба была отклонена.