Сибіга: угорські та словацькі ультиматуми мають адресуватися Кремлю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав Словаччину та Угорщину припинити блокування кредиту на 90 млрд євро для Києва, а також розблокувати затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ України.

Сибіга нагадав, що лише Росія є відповідальною за атаку 27 січня, яка пошкодила нафтопровід "Дружба", тому ультиматуми Будапешта та Братислави мають стосуватися лише Кремля.

Глава українського МЗС наголосив, що дві країни не можуть тримати весь Європейський Союз у "заручниках".

"Дії Будапешта та Братислави наразі лише грають на руку російському агресору. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки. Продовження та посилення тиску на Москву є надзвичайно важливим", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

А висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах заявила, що 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.

Угорщина також офіційно відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.