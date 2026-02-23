Сибига: венгерские и словацкие ультиматумы должны быть адресованы Кремлю

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС призвал Словакию и Венгрию прекратить блокирование кредита на 90 млрд евро для Киева, а также разблокировать утверждение 20-го пакета санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Сибига напомнил, что только Россия несет ответственность за атаку 27 января, которая повредила нефтепровод "Дружба", поэтому ультиматумы Будапешта и Братиславы должны касаться только Кремля.

Глава украинского МИД подчеркнул, что две страны не могут держать весь Европейский Союз в "заложниках".

"Действия Будапешта и Братиславы пока только играют на руку российскому агрессору. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению. Продолжение и усиление давления на Москву чрезвычайно важно", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

А высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что 20-й пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.

Венгрия также официально отказывается одобрить выделение займа Украине в размере 90 млрд евро, который был ранее согласован в Брюсселе.