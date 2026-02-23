Украина получила генераторы от Азербайджана
Украина получила 11 генераторов общей мощностью 2,4 МВт от правительства Азербайджана.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство энергетики Украины.
Оборудование направили на нужды медицинских и социальных учреждений Киева. В частности, генераторы получили специализированные больницы, поликлиника Национального медицинского университета имени Богомольца, Национальный институт фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии, городские клинические больницы, службы неотложной медицинской помощи и диагностические центры.
С 2022 года Украина получила от Азербайджана 149 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом на сумму около 10,5 миллионов евро.
Помощь от Баку включала резервные электростанции, силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, кабельную продукцию и другое оборудование для ремонта и восстановления энергетических объектов Украины.
В понедельник, 23 февраля, правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов общей мощностью 1500 кВА.
На прошлой неделе Финляндия объявила, что передаст Украине 52 генератора в течение февраля.
12 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу поступила еще одна партия генераторов от ЕС в количестве 323 единицы. Часть из них направили на подключение в теплопунктах жилых домов города.
Первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность.