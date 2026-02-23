У литовському Каунасі 24 лютого збирають акцію солідарності з Україною 

У центрі литовського Каунаса ввечері 24 лютого пройде акція солідарності з Україною – до четвертої річниці початку повномасштабної війни; за її допомогою розраховують також активізувати черговий великий збір на підтримку України.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Організатори акції – академічна спільнота міста, бізнес та громадські організації – запрошують небайдужих на акцію "Промені свободи / Radarom" на Студентській площі Каунаса о 18:30 – з прапорами Литви, України та ліхтариками.

Акція задумана як прояв солідарності з Україною, а також додатковий стимул для збору Radarom на підтримку України.

"На жаль, цього разу ми зустрічаємося тоді, коли починається вже п’ятий рік війни. Країну продовжують руйнувати, міста – стирати з лиця землі, гинуть люди. Це тяжка ціна, яку довелося заплатити гордому народові за те, що вони насмілились чинити опір божевільному правителю у Кремлі. Наш обов’язок – допомогти їм вистояти", – пишуть організатори.

Офіційна частина програми почнеться з литовського та українського гімнів і хвилини пам’яті, після чого будуть промови від низки діячів та музичні виступи.

Нагадаємо, новий збір в межах ініціативи Radarom! запустили на початку лютого – кошти збирають на наземні роботизовані системи для евакуації поранених. Раніше ініціатива закрила низку інших великих зборів на важливе обладнання для Сил оборони України.

На 24 лютого заходи солідарності з Україною плануються в багатьох містах по всьому світу. Подекуди вони почалися вже вихідними – як, наприклад, у чеській столиці Празі, де в акції взяли участь сотні людей, у тому числі президент Петр Павел.



