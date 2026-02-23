В литовском Каунасе 24 февраля собирают акцию солидарности с Украиной

В центре литовского Каунаса вечером 24 февраля пройдет акция солидарности с Украиной – к четвертой годовщине начала полномасштабной войны; с ее помощью рассчитывают также активизировать очередной большой сбор в поддержку Украины.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Организаторы акции – академическое сообщество города, бизнес и общественные организации – приглашают неравнодушных на акцию "Лучи свободы / Radarom" на Студенческой площади Каунаса в 18:30 – с флагами Литвы, Украины и фонариками.

Акция задумана как проявление солидарности с Украиной, а также дополнительный стимул для сбора Radarom в поддержку Украины.

"К сожалению, на этот раз мы встречаемся тогда, когда начинается уже пятый год войны. Страну продолжают разрушать, города – стирать с лица земли, гибнут люди. Это тяжелая цена, которую пришлось заплатить гордому народу за то, что они осмелились сопротивляться безумному правителю в Кремле. Наш долг – помочь им выстоять", – пишут организаторы.

Официальная часть программы начнется с литовского и украинского гимнов и минуты памяти, после чего будут речи от ряда деятелей и музыкальные выступления.

Напомним, новый сбор в рамках инициативы Radarom! запустили в начале февраля – средства собирают на наземные роботизированные системы для эвакуации раненых. Ранее инициатива закрыла ряд других крупных сборов на важное оборудование для Сил обороны Украины.

На 24 февраля мероприятия солидарности с Украиной планируются во многих городах по всему миру. Некоторые начались уже в выходные – как, например, в чешской столице Праге, где в акции приняли участие сотни людей, в том числе президент Петр Павел.