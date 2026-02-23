ЗМІ: у Польщі затримали чорногорця, якого Литва підозрює у шпигунстві на Китай

В аеропорту Варшави затримали громадянина Чорногорії, якого Литва оголосила у європейський розшук за підозрами у шпигунстві на Китай.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свою інформацію, пише "Європейська правда".

Польська поліція затримала в аеропорту ім. Фредерика Шопена у Варшаві 32-річного громадянина Чорногорії, якого Литва оголосила у європейський розшук, підозрюючи у шпигунстві в інтересах Китаю.

За даними литовських органів, чорногорець з лютого 2023 року займався збором на території Литви інформації, яка могла бути цікава китайській владі.

Після затримання чорногорця у Варшаві польська прокуратура звернулась до суду з клопотанням про 7-денний арешт.

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно прем’єрка Інга Ругінене назвала це рішення стратегічною помилкою. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

Детальніше на цю тему – у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.

Також 23 лютого стало відомо про затримання у Польщі білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки.