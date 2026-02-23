СМИ: в Польше задержали черногорца, которого Литва подозревает в шпионаже в пользу Китая

В аэропорту Варшавы задержали гражданина Черногории, которого Литва объявила в европейский розыск по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Польская полиция задержала в аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве 32-летнего гражданина Черногории, которого Литва объявила в европейский розыск, подозревая в шпионаже в интересах Китая.

По данным литовских органов, черногорец с февраля 2023 года занимался сбором на территории Литвы информации, которая могла быть интересна китайским властям.

После задержания черногорца в Варшаве польская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о 7-дневном аресте.

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно премьер-министр Инга Ругинене назвала это решение стратегической ошибкой. После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

Подробнее об этом – в статье: Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.

Также 23 февраля стало известно о задержании в Польше белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.