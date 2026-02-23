Украина ожидает следующего раунда переговоров с США и РФ ближе к 27 февраля

Украинская делегация уже готовится к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием США и России, который должен состояться ближе к 27 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, которого цитирует "Укринформ".

На вопрос о дате следующего раунда переговоров, идет ли речь о 26 февраля, глава ОП ответил: "Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27 февраля, плюс-минус день-два. То есть 26 февраля полностью попадает в этот промежуток времени".

По поводу того, есть ли подтвержденная дата, Буданов уточнил, что "мы сейчас в процессе подготовки".

"Это же протокольный вопрос – когда кому приехать, куда и так далее. Это все три стороны должны между собой выяснить. Даже четыре стороны – еще и принимающая. Но мы готовимся", – отметил он.

Напомним, после трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля президент Владимир Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

20 февраля Зеленский допустил, что до конца месяца может состояться еще один раунд переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Также Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров, которые уже должны были выйти на финальный этап.