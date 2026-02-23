Укр Рус Eng

Зеленський 24 лютого дистанційно виступить у Європарламенті 

Новини — Понеділок, 23 лютого 2026, 15:48 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого виступить з промовою у Європарламенті під час позачергового засідання законодавчого органу ЄС до 4-ї річниці повномасштабної війни. 

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише "Європейська правда". 

Метсола оголосила, що 24 лютого Зеленський виступить зі зверненням з України під час позачергової сесії Європарламенту. 

"Ми підтримуємо хоробрий український народ. Разом ми продовжимо добиватися справедливого миру і сталої безпеки для України", – зазначила президентка Європарламенту. 

Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу. 

Нагадаємо, ЄС розраховує схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабної війни – проте план опинився під сумнівом через вето Угорщини, яка погрожує блокувати санкції, доки Україна не відновить транзит російської нафти після пошкодження газопроводу "Дружба". 

Угорщина також відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Європарламент
Реклама: