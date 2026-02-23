Зеленський 24 лютого дистанційно виступить у Європарламенті 

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого виступить з промовою у Європарламенті під час позачергового засідання законодавчого органу ЄС до 4-ї річниці повномасштабної війни.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише "Європейська правда".

Метсола оголосила, що 24 лютого Зеленський виступить зі зверненням з України під час позачергової сесії Європарламенту.

"Ми підтримуємо хоробрий український народ. Разом ми продовжимо добиватися справедливого миру і сталої безпеки для України", – зазначила президентка Європарламенту.

Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу.

Нагадаємо, ЄС розраховує схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабної війни – проте план опинився під сумнівом через вето Угорщини, яка погрожує блокувати санкції, доки Україна не відновить транзит російської нафти після пошкодження газопроводу "Дружба".

Угорщина також відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.