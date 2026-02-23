Зеленский 24 февраля дистанционно выступит в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля выступит с речью в Европарламенте во время внеочередного заседания законодательного органа ЕС к 4-й годовщине полномасштабной войны.

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Европейская правда".

Метсола объявила, что 24 февраля Зеленский выступит с обращением из Украины во время внеочередной сессии Европарламента.

"Мы поддерживаем храбрый украинский народ. Вместе мы продолжим добиваться справедливого мира и устойчивой безопасности для Украины", – отметила президент Европарламента.

Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому поводу.

Напомним, ЕС рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабной войны – однако план оказался под сомнением из-за вето Венгрии, которая угрожает блокировать санкции, пока Украина не возобновит транзит российской нефти после повреждения газопровода "Дружба".

Венгрия также отказывается одобрить выделение займа Украине в объеме 90 млрд евро, который был ранее согласован в Брюсселе.