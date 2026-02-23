В Британии продвигается план по отстранению экс-принца Эндрю от престолонаследия

Предложение правительства Великобритании исключить брата короля Чарльза III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из линии престолонаследия продвинулось после того, как премьер-министр Австралии Энтони Албаниз поддержал этот шаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Британский премьер Кир Стармер рассматривает возможность введения законодательства, лишающего Маунтбеттена-Виндзора любого права на вступление на престол после завершения полицейского расследования предполагаемого злоупотребления служебным положением.

Хотя бывший принц Эндрю всегда был маловероятным кандидатом на престол, он по-прежнему занимает восьмое место в очереди.

Для его исключения из линии престолонаследия необходимо принятие специального законодательства парламентом Великобритании, а также согласие 14 других стран Содружества, в частности Австралии, Канады и Новой Зеландии, главой которых является британский монарх.

"В свете последних событий, касающихся Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, я пишу, чтобы подтвердить, что мое правительство согласится на любое предложение об исключении его из линии королевской престолонаследия", – написал Албаниз в письме к Стармеру, опубликованном Даунинг-стрит в понедельник утром.

Он отметил, что обвинения в отношении Маунтбеттена-Виндзора серьезны, "и австралийцы относятся к ним серьезно".

Опрос показал, что большинство британцев выступают за то, чтобы отстранить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора от линии престолонаследия после его ареста 19 февраля.

Экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после того, как допрашивали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

