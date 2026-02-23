Буданов розповів, чи були на переговорах у Женеві історичні лекції від Мединського

Глава Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що під час тристоронніх перемовин у Женеві 17-18 лютого голова російської делегації Владімір Мединський не виголошував історичних лекцій.

Заяву Буданова наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив керівник ОПУ, в ході перемовин Мединський навів лише один короткий приклад з історії.

"Ні. Був тільки один історичний приклад, і досить-таки цікавий", – зауважив він.

Буданов додав, що його коментар був коротким і зайняв кілька хвилин. Більше жодних подробиць щодо цього глава ОПУ не навів.

Раніше видання Axios повідомило, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

Після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Також Зеленський звинуватив Росію у затягуванні переговорів, які мали б уже вийти на фінальний етап.