Буданов рассказал, были ли на переговорах в Женеве исторические лекции от Мединского

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве 17-18 февраля глава российской делегации Владимир Мединский не читал исторических лекций.

Заявление Буданова приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава ОПУ, в ходе переговоров Мединский привел только один короткий пример из истории.

"Нет. Был только один исторический пример, и довольно-таки интересный", – отметил он.

Буданов добавил, что его комментарий был кратким и занял несколько минут. Больше никаких подробностей по этому поводу глава ОПУ не привел.

Ранее издание Axios сообщило, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

После трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля президент Владимир Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

Также Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров, которые уже должны были выйти на финальный этап.