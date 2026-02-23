ЗМІ: США виводять сили з основної бази на північному сході Сирії

Сполучені Штати нібито почали виводити своїх військових з основної бази на північному сході Сирії.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За даними трьох джерел у військових та правоохоронних структурах Сирії, американці 23 лютого почали виводити сили із найбільшої бази США на північному сході країни – у місті Касрак провінції Хасеке.

Агентство також отримало відеозапис, як вантажівки рухаються трасою поблизу міста.

У Центральному командуванні США поки не коментували цю інформацію.

Касрак був основним хабом для коаліції союзників під керівництвом США для протидії "Ісламській державі".

У разі повного виведення американських сил цієї бази, в регіоні залишиться ще одна база очолюваної США коаліції – у місті Рмелан під кордоном з Іраком.

Один із сирійських співрозмовників поділився, що плани США передбачають виведення сил упродовж місяця, але поки незрозуміло, чи це тимчасовий крок, чи остаточний. Інший співрозмовник теж сказав, що виведення сил триватиме кілька тижнів.

Відтоді як урядові сили теперішньої сирійської влади взяли під контроль північно-східні регіони Сирії у січні, США вивели свої війська із бази аль-Шаддаді у провінції Хасеке, а також гарнізон в місті аль-Танф на стику кордонів Сирії з Іраком і Йорданією.

Неназваний співрозмовник зі США прокоментував Reuters, що виведення американських сил відбувається у межах "продуманого та заснованого на умовах" перехідного періоду. У США вважають, що тепер їм не обов’язково бути присутніми в Сирії у попередніх масштабах "з огляду на готовність сирійської влади брати на себе першочергову відповідальність за боротьбу з терористичною загрозою в межах своїх кордонів".

Нагадаємо, паралельно на Близькому Сході тримається напруга через загрозу війни між США та Іраном. У зв’язку з цією ситуацією Норвегія вивела частину своїх військових, які перебували з місією в Іраку.

22 лютого повідомляли, що США готові провести черговий раунд переговорів з Іраном у п'ятницю в Женеві, якщо протягом найближчих 48 годин отримають детальну пропозицію від Тегерана щодо ядерної угоди.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку президент Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.