СМИ: США выводят силы с основной базы на северо-востоке Сирии

Соединенные Штаты якобы начали выводить своих военных с основной базы на северо-востоке Сирии.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным трех источников в военных и правоохранительных структурах Сирии, американцы 23 февраля начали выводить силы из крупнейшей базы США на северо-востоке страны – в городе Касрак провинции Хасеке.

Агентство также получило видеозапись, как грузовики движутся по трассе вблизи города.

В Центральном командовании США пока не комментировали эту информацию.

Касрак был основным хабом для коалиции союзников под руководством США для противодействия "Исламскому государству".

В случае полного вывода американских сил этой базы, в регионе останется еще одна база возглавляемой США коалиции – в городе Рмелан под границей с Ираком.

Один из сирийских собеседников поделился, что планы США предусматривают вывод сил в течение месяца, но пока непонятно, является ли это временной мерой или окончательной. Другой собеседник также сказал, что вывод сил продлится несколько недель.

С тех пор как правительственные силы нынешней сирийской власти взяли под контроль северо-восточные регионы Сирии в январе, США вывели свои войска из базы аль-Шаддади в провинции Хасеке, а также гарнизон в городе аль-Танф на стыке границ Сирии с Ираком и Иорданией.

Неназванный собеседник из США прокомментировал Reuters, что вывод американских сил происходит в рамках "продуманного и основанного на условиях" переходного периода. В США считают, что теперь им не обязательно присутствовать в Сирии в прежних масштабах "учитывая готовность сирийских властей брать на себя первоочередную ответственность за борьбу с террористической угрозой в пределах своих границ".

Напомним, параллельно на Ближнем Востоке сохраняется напряженность из-за угрозы войны между США и Ираном. В связи с этой ситуацией Норвегия вывела часть своих военных, которые находились с миссией в Ираке.

22 февраля сообщалось, что США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат подробное предложение от Тегерана по ядерной сделке.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.