Туск про європейську програму ядерного стримування: це цікава перспектива

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає "цікавою перспективою" європейську програму ядерного стримування, проте наголошує, що конкретних обрисів ця ініціатива поки не має.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у понеділок на пресконференції з главою уряду Норвегії, його слова наводить Onet.

Туска запитали про можливість приєднання Польщі до програми ядерного стримування в Європі, над якою працюють, зокрема, Франція та Німеччина, на що він відповів, що це "цікава перспектива".

Проте Туск підкреслив, що сьогодні важко говорити про конкретні деталі, адже ця пропозиція поки не конкретизована.

"Я залишаюся реалістом і повністю усвідомлюю, що нам потрібні адекватні, можливі засоби реагування на можливу агресію наших ворогів. На цей момент ця пропозиція не є чітко сформульованою", – сказав Туск, додавши, що не хоче порушувати це питання, не знаючи деталей.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".