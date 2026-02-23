Туск о европейской программе ядерного сдерживания: это интересная перспектива

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает "интересной перспективой" европейскую программу ядерного сдерживания, однако отмечает, что конкретных очертаний эта инициатива пока не имеет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции с главой правительства Норвегии, его слова приводит Onet.

Туска спросили о возможности присоединения Польши к программе ядерного сдерживания в Европе, над которой работают, в частности, Франция и Германия, на что он ответил, что это "интересная перспектива".

Однако Туск подчеркнул, что сегодня трудно говорить о конкретных деталях, ведь это предложение пока не конкретизировано.

"Я остаюсь реалистом и полностью осознаю, что нам нужны адекватные, возможные средства реагирования на возможную агрессию наших врагов. На данный момент это предложение не является четко сформулированным", – сказал Туск, добавив, что не хочет поднимать этот вопрос, не зная деталей.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".