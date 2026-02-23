Швеція розраховує, що Орбан зніме вето на вже погоджені 90 млрд для України

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард висловила сподівання, що Угорщина все ж відмовиться від блокування позики Україні на 90 млрд євро.

Про це вона заявила у своєму X, пише "Європейська правда".

Коментуючи проблему з угорським вето через ситуацію з нафтопроводом "Дружба", Стенергард наголосила, що раніше всі країни ЄС вже дали згоду на позику у розмірі 90 млрд євро для України, у тому числі Угорщина.

"Швеція очікує, що усі країни-члени будуть поважати домовленість. Варто зазначити також, що Угорщина, Словаччина і Чехія забезпечили собі винятки з фінансових зобов’язань", – зазначила очільниця МЗС Швеції.

"Настав час забезпечити позику 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Це те, що ми маємо зробити як європейці. Після чотирьох років війни це мінімум, що має зробити ЄС для посилення безпеки України і Європи", – наголосила Стенергард.

Перед цим вона назвала "ганьбою" рішення Угорщини блокувати ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Будапешт переглянути своє рішення та проявити солідарність з Україною, враховуючи, що Угорщина також зазнавала вторгнення.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що ЄС не має стати "заручником" угорського вето.