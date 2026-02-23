Швеция рассчитывает, что Орбан снимет вето на уже согласованные 90 млрд для Украины
Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард выразила надежду, что Венгрия все же откажется от блокирования европейского кредита Украине на 90 млрд евро.
Об этом она заявила в своем X, пишет "Европейская правда".
Комментируя проблему с венгерским вето из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", Стенергард подчеркнула, что ранее все страны ЕС уже дали согласие на кредит в размере 90 млрд евро для Украины, в том числе Венгрия.
"Швеция ожидает, что все страны-члены будут уважать договоренность. Стоит также отметить, что Венгрия, Словакия и Чехия обеспечили себе исключения из финансовых обязательств", – отметила глава МИД Швеции.
"Пришло время обеспечить кредит в 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против России. Это то, что мы должны сделать как европейцы. После четырех лет войны это минимум, что должен сделать ЕС для усиления безопасности Украины и Европы", – подчеркнула Стенергард.
Перед этим она назвала "позором" решение Венгрии блокировать принятие 20-го пакета санкций против РФ.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Будапешт пересмотреть свое решение и проявить солидарность с Украиной, учитывая, что Венгрия также подвергалась вторжению.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что ЕС не должен стать "заложником" венгерского вето.