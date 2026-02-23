Трамп вийшов з новими погрозами після рішення Верховного суду, який заблокував його мита

Президент США Дональд Трамп озвучив нові погрози торговим партнерам Штатів, які буцімто "обдирали" США, продовжуючи критику Верховного суду США за визнання незаконними запроваджених ним тарифів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у серії дописів 23 лютого у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вкотре взявся не погоджуватися з рішенням Верховного суду США і заявив, що цим рішенням йому дали "більше повноважень і сили, ніж він мав до їхнього сміховинного рішення".

"Я можу використовувати ліцензії, щоб робити абсолютно "жахливі" речі іноземним країнам, особливо тим, які обдирали нас десятиліттями, але чомусь, згідно з цим рішенням, з них не можна стягувати плату за ліцензію. Але ж за всі ліцензії стягують плату, то чому США не можуть так зробити?" – заявив Трамп.

Він також заявив, що країни, які "захочуть грати в ігри через це сміховинне рішення Верховного суду, особливо ті, які обдирали США багато років і навіть десятиліть, зіткнуться з ще вищими тарифами, і гіршими, ніж ті, на які вони нещодавно погодилися". Трамп не уточнив, які країни має на увазі.

"Мені як президенту не потрібно йти до Конгресу за погодженням тарифу. Його вже отримано, у різних формах, значний час тому. Їх всього лиш підтвердили цим смішним і недбало написаним рішенням Верховного суду", – додав Трамп.

Нагадаємо, після визнання Верховним судом США незаконними тарифів Трампа, запроваджених навесні 2025 року, президент США анонсував нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, після чого заявив про підвищення до 15%.

Торговий представник США Джеймісон Грір на тлі заяв Трампа запевнив, що Штати не відмовляються від тарифних угод, які були укладені впродовж останніх дев’яти місяців.

Європарламент вирішив заморозити затвердження торгової угоди зі США через "хаос" з митами Трампа.