Трамп выступил с новыми угрозами после решения Верховного суда, заблокировавшего его пошлины

Президент США Дональд Трамп озвучил новые угрозы торговым партнерам Штатов, которые якобы "обдирали" США, продолжая критику Верховного суда США за признание незаконными введенных им тарифов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в серии постов 23 февраля в своей соцсети Truth Social.

Трамп в очередной раз взялся не соглашаться с решением Верховного суда США и заявил, что этим решением ему дали "больше полномочий и силы, чем у него было до их смехотворного решения".

"Я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи иностранным странам, особенно тем, которые обдирали нас десятилетиями, но почему-то, согласно этому решению, с них нельзя взимать плату за лицензию. Но ведь за все лицензии взимают плату, так почему США не могут так сделать?" – заявил Трамп.

Он также заявил, что страны, которые "захотят играть в игры из-за этого смешного решения Верховного суда, особенно те, которые обдирали США много лет и даже десятилетий, столкнутся с еще более высокими тарифами, и худшими, чем те, на которые они недавно согласились". Трамп не уточнил, какие страны имеет в виду.

"Мне как президенту не нужно идти в Конгресс за согласованием тарифа. Он уже получен, в разных формах, значительное время назад. Их всего лишь подтвердили этим смешным и небрежно написанным решением Верховного суда", – добавил Трамп.

Напомним, после признания Верховным судом США незаконными тарифов Трампа, введенных весной 2025 года, президент США анонсировал новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, после чего заявил о повышении до 15%.

Торговый представитель США Джеймисон Грир на фоне заявлений Трампа заверил, что Штаты не отказываются от тарифных соглашений, которые были заключены в течение последних девяти месяцев.

Европарламент решил заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа.