США не відмовляться від чинних тарифних угод попри нові мита

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що його країна не відмовляється від тарифних угод, які були укладені впродовж останніх дев’яти місяців, на тлі оголошення американським президентом Дональдом Трампом нових тарифів.

Його слова цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

За словами Гріра, США не відмовляться від тарифних угод, які вже уклали з країнами по всьому світу, включно із Великою Британією, ЄС, Японією, Швейцарією та іншими.

Обіцянка прозвучала після того, як міністр визнав "невизначеність" щодо нового 15-відсоткового мита на імпорт з усього світу.

Він наголосив: новий збір не стосується угод, укладених за останні дев'ять місяців з близько 20 країнами світу.

"Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ці угоди будуть вигідними. Ми будемо їх дотримуватися. Ми очікуємо, що наші партнери також будуть їх дотримуватися", – акцентував торговий представник США.

Як відомо, Верховний суд США завдав президенту Дональду Трампу нищівної поразки, визнавши його "взаємні" тарифи незаконними.

Через кілька годин після ухвалення рішення Трамп заявив, що з вівторка, 24 лютого, введе нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, а потім підвищить його до 15%.

Уряд Великої Британії, своєю чергою, заявив, що очікує "продовження привілейованого торговельного становища з США".